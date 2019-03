Fair Value REIT holt Kevin Julian Fuhr in den Vorstand

Die Fair Value REIT-AG hat Kevin Julian Fuhr (36), derzeit Prokurist bei der Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. April 2019 zum Vorstand des Unternehmens bestellt. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Finanzvorstands Stefan Herb an, der sein Mandat zum 29. März 2019 niederlegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Herb hatte das Amt erst im März 2018 von Vorgänger Patrick Kaiser übernommen [wir berichteten].

.

Kevin Julian Fuhr ist seit Mitte Februar 2019 verantwortlich für das Corporate Development der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Zuvor war er in verantwortlichen Positionen u.a. in der BNP Paribas Real Estate Investment Management International GmbH sowie der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH tätig, für letztere als Leiter Portfoliomanager für den Publikumsfonds „Swiss Life Living + Working“ [wir berichteten]. Fuhr hält Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management sowie der IREBS/DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management.



„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Fuhr. Er verfügt über ein breites Netzwerk und umfangreiche Branchenkenntnisse, wodurch wir positive Impulse für unsere Gesellschaft erwarten“, kommentiert Ingo Hartlief, seit Januar neuer Vorstandsvorsitzender der Fair Value REIT-AG [wir berichteten].



„Mit Herrn Fuhr haben wir einen erfahrenen Immobilienmanager als neuen Vorstand gewonnen, der umfangreiche Kenntnisse u.a. im Portfoliomanagement mitbringt und strategische Positionen bei führenden Immobilienfirmen innehatte“ , ergänzt Frank Hölzle, Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens.