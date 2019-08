Fair Value REIT erwartet Jahresüberschuss von 3,0 Mio. Euro

Die Fair Value REIT-AG erwartet einen HGB-Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 von insgesamt 3,0 Mio. Euro. Dies liegt über der im März 2019 bei Vorlage der Finanzkennzahlen für 2018 kommunizierten Prognose von 2,3 Mio. Euro. Gründe hierfür sind insbesondere der Veräußerungsgewinn einer Immobilie und geringere allgemeine Verwaltungskosten. Diese Effekte haben keinen wesentlichen Einfluss auf den Funds from Operations (FFO), so dass dessen Prognose für 2019 bestätigt wird. Aufgrund der angepassten HGB-Gewinnerwartung erhöht die Fair Value REIT-AG die Zieldividende für das Geschäftsjahr 2019 auf 0,17 bis 0,19 Euro je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie von zuvor 0,15 Euro.

