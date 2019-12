Fair Value REIT-AG erhöht Prognose

Die Fair Value REIT-AG hat noch kurz vor Weihnachten ihre Prognose für den HGB-Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019 auf 3,7 bis 3,9 Mio. Euro angehoben, dies liegt über der bereits im August 2019 erhöhten Prognose von 3,0 Mio. Euro. Grund hierfür seien geringere allgemeine Verwaltungs- und Instandhaltungskosten als geplant. Diese Effekte haben ebenfalls Einfluss auf die Funds from Operations (FFO), so dass deren Prognose von 8,4 bis 9,0 Mio. Euro FFO vor Minderheiten auf 9,6 bis 10,2 Mio. Euro und der FFO nach Minderheiten von 5,4 bis 5,8 Mio. Euro auf 5,8 bis 6,2 Mio. Euro für 2019 erhöht wird. Aufgrund der angepassten HGB-Gewinnerwartung erhöht der REIT ebenfalls erneut die Zieldividende für das Geschäftsjahr 2019 auf 0,23 bis 0,25 Euro je derzeit in Umlauf befindlicher Aktie von zuvor 0,17 bis 0,19 Euro.

