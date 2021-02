Fahrradspezialist mietet 1.650 m² in Magdeburg

Die Fahrrad Magdeburg Büchner GmbH mit Sitz im City Carré suchte für die Eröffnung des ersten Cube Stores in Magdeburg einen zusätzlichen Standort. Aengevelt betreute das Unternehmen umfassend und vermittelt hierzu einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 1.650 m² Verkaufs- und Werkstattfläche in der denkmalgeschützten Immobilie “Russische Bäckerei“ im Stadtteil Sudenburg. Die Liegenschaft in der Halberstädter Straße 21 wird von der Prometheus Property Management GmbH verwaltet. Mietbeginn ist im Frühjahr 2021.

„Als neuer Partner von Cube suchte die Fahrrad Magdeburg Büchner GmbH die geeignete Kombination aus Verkaufs- und Werkstattflächen, um hier den ersten Cube Store in Magdeburg zu eröffnen. Die von uns in der Russischen Bäckerei vermittelten Flächen passen ideal zum Suchprofil. Weiterer Entscheidungsfaktor: Die direkt an der Halberstädter Straße, eine der Magdeburger Hauptausfallstraßen, gelegene Liegenschaft bietet eine sehr gute Erreichbarkeit und vor allem eine optimale Sichtbarkeit, auch vom Magdeburger Ring aus“, erläutert Jean Schlößner, Vermietungsexpertin von Aengevelt Magdeburg.