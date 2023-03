Fahrradhersteller mietet Bürofläche in Köln-Ehrenfeld

Die i:SY GmbH & Co. KG mietet zum 01.04.2023 rund 500 m² Bürofläche in der Lichtstraße 6 in Köln-Ehrenfeld an. Das Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung innovativer Kompakträder spezialisiert hat, war zuvor im Stadtteil Bilderstöckchen ansässig und zieht nun im Rahmen seiner Expansion näher an das Kölner Stadtzentrum. Vermietet wird die neue Dependance durch eine große Kölner Immobilienverwaltung. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter tätig.

