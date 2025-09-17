Fahrradgeschäft Reloopbikes eröffnet im Leubnitz Treff in Dresden

Der Leubnitz Treff im Dresdner Stadtteil Leubnitz-Neuostra hat einen neuen Mieter. Die BB Retail GmbH unter der Marke Reloopbikes übernimmt eine 704 m² große Fläche und eröffnet dort ein modernes Fahrradgeschäft mit angeschlossener Werkstatt. Vermittelt wurde die Gewerbefläche von der Beate Protze Immobilien GmbH. Der Mietvertrag ist zunächst auf fünf Jahre angelegt.

.

Mit insgesamt 13 Geschäften bietet der Leubnitz Treff einen vielseitigen Branchenmix, vom Lebensmittelmarkt bis zu Mode- und Schuhhändlern. Das neue Fahrradgeschäft profitiert nicht nur von der hohen Frequenz, sondern auch von einer überdachten Passage, die wetterunabhängiges Einkaufen ermöglicht und für ein angenehmes Einkaufserlebnis sorgt.



Das Objekt an der Johannes-Paul-Thilmann-Straße 1–3 liegt nur zehn Minuten von der Dresdner Innenstadt entfernt. Dank der Buslinien 72 und 76 sowie der nahegelegenen S-Bahn ist der Standort optimal angebunden.