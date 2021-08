Das Aktionskaufhaus Woolworth hat in Kohlscheid bei Aachen eine Filiale eröffnet. An der Roermonder Straße 180 betreibt der Nahversorger für den tägliche Bedarf seit Donnerstag, 12. August, ein neues Kaufhaus auf ca. 555 m² Fläche. In stark frequentierter Lage mit ausreichend Parkplätzen komplettiert Woolworth das Angebot des dortigen Fachmarktzentrums, in…

[…]