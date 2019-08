Die Nachfrage nach Portfolien und Fachmarktzentren mit Value-Add-Potenzialen hält weiter an. Das Investitionsvolumen in dieser Assetklasse stieg im ersten Halbjahr 2019 um zwei Prozent auf 900 Millionen Euro (Marktanteil von rund 15 Prozent vom Gesamtinvestmentumsatz). Dabei erzielten Portfolien in

[…]