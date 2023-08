Fehlende Fachkräfte und ein Mangel an jungen Talenten: Savills sieht laut einer aktuellen Studie die Rechenzentrumsbranche in Europa mit einem enormen Engpass an Arbeitskräften konfrontiert. Dies könnte das Wachstum des Sektors ausbremsen, da es an fachlichen Kapazitäten fehlt, um bestehende Rechenzentren zu betreiben und neue zu entwickeln.

