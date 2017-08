Facebook-Löschzentrum kommt nach Essen

City Tower Essen

Facebook eröffnet im Herbst sein deutschlandweit zweites Löschzentrum in Essen. Neben dem Löschzentrum in Berlin sollen dort dann 500 Mitarbeiter sicherstellen, dass illegale und beleidigende Inhalte von Facebook-Seiten entfernt werden. Das kündigte der Internetkonzern gestern an. Das Zentrum wird wie in der Hauptstadt nicht vom Internetkonzern selbst betrieben - in Berlin übernimmt dieses die Bertelsmann-Tochter Arvato, sondern vom Dienstleistungsanbieter Competence Call Center (CCC). Der Betreiber verfügt bereits über drei Standorte im Ruhrgebiet. Erst kürzlich hat CCC die Eröffnung eines neuen Centers in Duisburg angekündigt [CCC Holding siedelt sich in Duisburg an]. Zudem gibt es bereits seit längerem einen Standort in Dortmund und Essen selbst. Dort betreibt der Call Center-Anbieter in der Dahnstraße am Westbahnhof bereits ein Call Center-Team u.a. für Ebay. Wo konkret der zweite Standort liegt, ist bislang nicht bekannt. Facebook und CCC kommentieren nur, dass dieser in der Innenstadt liegt. Rechercheinformationen zufolge könnte es sich dabei um Flächen im frisch sanierten City Tower Essen (das ehemalige Iduna-Hochhaus) am Limbecker Platz 1 handeln. Das 15-stöckige Hochhaus mit einer Gesamtfläche von 16.000 m² feierte im Mai seine offizielle Eröffnung und würde über ausreichend vakante Flächen in bester Innenstadtlage verfügen [City Tower Essen offiziell eröffnet].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. City Tower Essen

CCC: „Duisburg, Essen und Dortmund bilden den Dreiklang im Ruhrgebiet“

Die Wahl fiel nicht zufällig auf einen Standort im Ruhrgebiet, denn hier profitiert der österreichische Dienstleister von dem hohen Angebot zahlreicher Muttersprachler verschiedener Herkunft. In den Stellenausschreibungen für den Facebook-Auftrag werden viele türkisch, arabisch, persisch oder kurdisch-sprechende Mitarbeiter gesucht. „Der Standort Essen im Herzen des Ruhrgebiets hat den Weltkonzern Facebook überzeugt und übernimmt nun eine zentrale Funktion in der globalen Netzkommunikation. Ich habe in Gesprächen mit dem Unternehmen deutlich gemacht, dass das Ruhrgebiet der beste Ort ist, um mehrsprachige Fachkräfte mit hoher interkultureller Kompetenz zu finden“, freut sich Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.



Grund für den Facebook-Ausbau dürfte das vor kurzem im Bundestag angenommene Netzwerkdurchsetzungsgesetz sein, der Online-Konzerne verpflichtet, strafbare Postings zeitnah zu löschen. Das Gesetz wird am 1. Oktober in Kraft treten und sieht eine Übergangsfrist bis Anfang 2018 vor. Danach drohen den Online-Plattformen bei Verstoß hohe Strafen. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden unsere Anstrengungen im Kampf gegen illegale Inhalte weiter intensivieren. Wir sind Teil der deutschen Wirtschaft und investieren deshalb in die Region Essen, um unser Engagement in Deutschland weiter auszubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CCC“, erläutert Martin Ott, Managing Director Central Europe bei Facebook.