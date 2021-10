Fabletics bezieht Flagship Store am Berliner Kurfürstendamm

Am 15. Oktober 2021 wird die Sportswear-Marke Fabletics, ein Tochter-Unternehmen der US-amerikanischen TechStyle Fashion Group, ihren ersten Store am Kurfürstendamm 29 in Berlin offiziell eröffnen. Hierzu hat das Fitness-Label, welches für einen sportlichen Lifestyle steht, rund 150 m² Verkaufsfläche auf der bekannten Shoppingmeile bezogen. Savills begleitet das Unternehmen bei seinem Markteintritt in Deutschland und war während des gesamten Vermittlungsprozesses beratend tätig.

