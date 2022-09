Fabian Zschweigert wird Head of M&A bei B&B Hotels

Seit dem 1. September 2022 ist Fabian Zschweigert Teil des Teams der führenden Budgethotelgruppe und kehrt nach einigen Jahren in London wieder zurück nach Deutschland. Als Head of Mergers & Acquisitions Central and Northern Europe bei B&B Hotels liegt sein Fokus auf Portfolio-Konsolidierungen und strukturierten Prozessen. Im Rahmen der Expansions- und Wachstumsstrategie arbeitet er eng mit der Geschäftsführung zusammen.

.

„Ich freue mich, ab sofort die Expansion der Marke B&B HOTELS in Europa zu unterstützen. Die aktuellen Trends im Markt unterstreichen unser Konzept und die bisherigen Erfolge, jedoch wollen wir noch stärker im Bereich der Betreiber-Konsolidierung agieren. Mit meiner langjährigen Erfahrung auf der institutionellen Eigentümer-Seite möchte ich das Signal senden, dass wir mit unseren Partnern in Zukunft noch mehr am gleichen Strang ziehen, um gemeinsam Ziele zu erreichen“, erklärt Fabian Zschweigert.



Fabian Zschweigert blickt auf eine mehrjährige, internationale Berufserfahrung in verschiedensten Bereichen der Hotellerie und des Investmentsektors zurück. Nach Anfängen im operativen Geschäft bei Four Seasons Hotels & Resorts in der Schweiz, wurde er Teil des Development Teams bei IHG (InterContinental Hotels Group) im europäischen Head Office. Hier war er für die Finanz- und Performanceanalysen neuer Entwicklungsprojekte zuständig und unterstützte die Verhandlungen von Franchise- und Managementverträgen. Im Anschluss war der gebürtige Thüringer auf der Transaktions- und Asset-Management-Seite für London & Regional Properties tätig – einer der größten privaten Hauptinvestoren in Europa. Die letzten fünf Jahre verstärkte Zschweigert den Transaktionsbereich bei Invesco Real Estate in London, wo er zahlreiche Akquisen für deren Fonds in Deutschland, Spanien, Portugal und den Niederlanden betreute. Nebenbei absolviert Zschweigert in diesem Jahr seinen Real Estate Master an der University of Cambridge.