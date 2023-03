Fabian Kupczyk leitet Frankfurter Office Agency von Savills

Fabian Kupczyk

Der vor einem Jahr zu Savills zurückgekehrte Fabian Kupczyk leitet ab dem 01.04.2023 gemeinsam mit Christian Krieg die Office Agency am Frankfurter Standort. Der bisherige Director Office Agency fungiert somit künftig als Co-Teamleader.

.

„Wir leben das Co-Leadership-Konzept bereits an anderen Standorten und sehen sehr viel Potenzial in der geteilten Teamleitung. Durch den engen Austausch mit seinem Gegenpart erhalten die Kolleginnen und Kollegen oft direkt eine weitere Perspektive auf Fragestellungen und Herausforderungen. Bei Savills möchten wir eine von Zusammenarbeit geprägte Kultur auch auf Führungsebene vorleben“, erklärt Jan-Niklas Rotberg, Head of Office Agency Germany.



Fabian Kupczyk, der neue Co-Teamleader der Office Agency am Frankfurter Standort, war vor einem Jahr zu Savills zurückgekehrt und hat dort die Position des Directors Office Agency inne [wir berichteten]. Zuvor war er bei Cushman & Wakefield [wir berichteten] und CBRE in Frankfurt tätig. „In meiner neuen Rolle als Teamleader möchte ich die Stärken des gesamten Teams nutzen, um das Bürovermietungsgeschäft für Savills in Frankfurt weiter voranzutreiben und neue Impulse zu setzen. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass Christian Krieg und ich uns sehr gut ergänzen und wir zusammen noch viel erreichen können“, sagt Fabian Kupczyk.



„Mit Fabian Kupczyk an meiner Seite möchte ich die Office Agency in Frankfurt am Main weiter voranbringen. Durch seine langjährige Marktexpertise und sein internationales Netzwerk konnten wir bereits seit seiner Ankunft in den vergangenen zwölf Monaten stark profitieren. Umso mehr freue ich mich, zusammen mit ihm das Team in Frankfurt auszubauen, weitere Marktanteile zu gewinnen und unsere langfristigen Ziele umzusetzen“, sagt Christian Krieg, Teamleader und Director Office Agency bei Savills in Frankfurt.