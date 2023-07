Fabian Hammer wechselt zu Falkensteg

Der Real Estate-Experte Fabian Hammer ist Anfang Juli zur Unternehmensberatung Falkensteg gewechselt. Der 30-Jährige ergänzt das Team um den Partner Christian Alpers und übernimmt als Director die Leitung des Hamburger Standortes.

.

Erst im November vergangenen Jahres hatte Falkensteg sein sechstes Büro in der Hansestadt eröffnet, um mit der Erweiterung die angestammten Geschäftsfelder Corporate Finance (Distressed M&A, Debt Advisory), Restrukturierung und Real Estate näher an Kunden und Investoren im norddeutschen Raum zu bringen. „Diese Expansion soll mit Fabian Hammer noch mehr Fahrt aufnehmen. Mit seiner Expertise in der Immobilienwirtschaft und M&A, seiner fokussierten Kundenorientierung sowie seinem ausgeprägten Netzwerk wird er den Bereich deutlich voranbringen“, sagt Christian Alpers, Leiter Falkensteg Real Estate.



Hammer hatte vor einem Jahr sein eigenes Beratungsunternehmen Martillo gegründet und seitdem mehr als 20 Immobilien- und Unternehmenstransaktionen begleitet. Zuletzt begleitete er die Immobilientransaktionen des Hotels Nordport Plaza am Flughafen Hamburg sowie des Hotels Alter Holzhafen (Wismar) aus der Konzerninsolvenz der MV-Werften und den Unternehmensverkauf der Maschinenfabrik Möllers (Beckum). Seine berufliche Laufbahn in der Krisenberatung begann er bei einer renommierten Hamburger Unternehmensberatung in den Geschäftsfeldern Restrukturierung und Distressed M&A.