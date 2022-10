Fabian Grothues übernimmt Leitung Kommunikation bei Vivawest

Fabian Grothues

In der Leitung des Bereichs Kommunikation von Vivawest ist ein Generationswechsel erfolgt: Fabian Grothues (39), zuletzt stellvertretender Bereichsleiter und Fachbereichsleiter Politische Kommunikation/Verbände, folgt ab sofort auf Thomas Wels (58), der nach acht Jahren an der Spitze des Kommunikationsbereichs als Geschäftsführer in die Vivawest Stiftung wechselt.

Fabian Grothues wird als Bereichsleiter weiterhin in Personalunion die Politische Kommunikation verantworten: „Ich freue mich sehr darüber, in diesen spannenden Zeiten die Leitung für den Kommunikationsbereich zu übernehmen. Mein Dank gilt vor allem der Geschäftsführung und dem Unternehmen für das Vertrauen sowie allen Partnern und insbesondere Thomas Wels für die bisherige gute und intensive Zusammenarbeit, die ich gerne fortsetzen möchte.“



Als Bereichsleiter Kommunikation berichtet Fabian Grothues direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Uwe Eichner.