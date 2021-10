Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat dem deutschen Schreibwarenhersteller Faber-Castell ein Ladenlokal im Levantehaus an der Mönckebergstraße 7 in Hamburg vermittelt, das zuvor durch Schubecks Gewürze genutzt worden war. Faber-Castell hat den neuen Store mit einer Mietfläche von mehr als 90 m² am 18. Oktober 2021 eröffnet. Vermieter der Fläche ist…

