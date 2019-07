F4 Immobilien veräußert Münchner Bürogebäude an Catalyst Capital

Ende April 2019 hat F4 Immobilien ein besonders attraktives Bürogebäude in München Sendling verkauft. Bei dem Käufer handelt es sich um einen europäischen Investmentfonds, laut Marktinformationen Catalyst Capital. Die Immobilie soll ein im Jahr 1994 erbautes Gebäude in der Perchtinger Straße sein. Bemerkenswert ist vor allem die Geschwindigkeit des Projekts: Zwischen dem Erhalt der Kaufabsichtserklärung und dem Notartermin vergingen gerade einmal fünf Wochen.

.

Schnelle Lösungen und die auf beiden Seiten ausgeprägte Kompromissbereitschaft sorgten für eine zügige und elegante Abwicklung; vollständig organisiert durch das Family Office F4 Immobilien. Käufer und Verkäuferseite zeigten sich mit der Durchführung in jeder Hinsicht zufrieden.



Bei dem Objekt handelt es sich um ein hochwertiges Bürogebäude mit bester Bausubstanz in der Perchtinger Straße 6. Die Liegenschaft befindet sich im Münchner Stadtteil Obersendling – und somit in bester Lage. Auch die Anbindung an den Mittleren Ring ist exzellent. Die Liegenschaft ist an den öffentlichen Nahverkehr (U3) unmittelbar angebunden. Die Immobilie umfasst eine Gesamtfläche von ca. 3.135 m², die sich etwa zu 70 Prozent auf Bürofläche und zu 30 Prozent auf Archiv­ und Tiefgaragenfläche verteilen.



Der aktuelle Vermietungsstand liegt bei ca. 85 % und lässt sich kurzfristig optimieren. Zudem liegt eine Machbarkeitsstudie vor, um das Bürogebäude um mehrere Geschosse aufzustocken. Das Mietsteigerungspotential im Bestand liegt bei 68 %. Die Beratung der Verkäuferseite erfolgte durch Colliers International Deutschland GmbH. Den erfolgreichen Eigentümerwechsel hat die F4 Immobilien GmbH im Namen einer der Projektgesellschaften abgewickelt.