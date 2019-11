Stuttgart erreicht Münchner Mietniveau

In Deutschland schwächt sich nach den Angebotsmieten auch der Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmieten, die in den Mietspiegeln dokumentiert werden, erstmals ab. So sind 2019 die für viele Millionen Bestandsmietverhältnisse so wichtigen Vergleichsmieten um 1,8 % gestiegen – 0,4 Prozentpunkte

[…]