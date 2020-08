JV von F.A.Z., Bauwens und Family Office Hopp entwickeln FAZ-Areal

Auf dem jetzigen Areal der Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Frankfurter Societät wird nach dem Umzug der F.A.Z. ins Europaviertel 2022 [wir berichteten] ein neues Quartier entstehen. F.A.Z. und Frankfurter Societät haben in einem Investorenauswahlverfahren die Bietergemeinschaft Bauwens / Family Office Daniel Hopp ausgewählt, um in einer langfristigen Partnerschaft das rund 23.500 m² große Gelände zwischen Mainzer Landstraße, Günderrodestraße, Frankenallee und Gutenbergstraße unter dem Namen Hellerhöfe gemeinsam neu zu entwickeln. Das Joint Venture, an dem F.A.Z. / Frankfurter Societät und Bauwens / Family Office Daniel Hopp jeweils 50 Prozent halten, startet im September 2020 und plant nach Fertigstellung, die neu errichteten Immobilien zum Zwecke der Kapitalanlage in den Eigenbestand zu übernehmen.

.