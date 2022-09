Trotz der stark angestiegenen Hypothekenzinsen nimmt der Trend zu mehr Wohnraum zu. Grund ist der Ausbau des Home Office-Angebot in vielen Unternehmen. Durch diesen Trend profitieren vor allem die Speckgürtel der Metropolen, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einem aktuellen Wirtschaftsbericht. In der Folge sind die Hauspreise im Umland vieler

[…]