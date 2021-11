EZB fordert Schritte gegen deutsche Häuser-Hausse

In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht fordert die Europäische Zentralbank (EZB) Maßnahmen gegen die Hausse der Wohnimmobilienpreise. Dem Bericht zufolge sind viele kurzfristige, pandemiebedingte Risiken zwar überwunden, aber die schnell wachsenden Häusermärkte - insbesondere der in Deutschland - stellt ein Problem dar.

„Die Häusermärkte in der Eurozone sind schnell gewachsen, wobei es wenige Anzeichen dafür gibt, dass es in Reaktion darauf zu einer Straffung der Kreditvergabestandards gekommen wäre“, so EZB-Vizepräsident Luis de Guindos anlässlich der Veröffentlichung. Die Hauspreise seien in Europa im Durchschnitt 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was den stärksten Preisanstieg seit langem darstellt. Insbesondere in Ländern, in denen die Bewertungen schon vor der Pandemie hoch gewesen seien, hätten sich die Risiken deutlich verschärft. Dieser Markt sei „anfälliger für eine Korrektur” geworden. Während manche Länder bereits reagiert hätten, würden in Deutschland entsprechende Maßnahmen fehlen. Neben den Benelux-Staaten und Österreich gehöre Deutschland laut der EZB-Ausführung zu den deutlich überbewerteten Wohnimmobilienmärkten.