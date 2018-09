EZB fährt Anleihenkäufe zurück - Euro steigt kräftig

Auf das verbindliche Statement zur Kurswende wurde lange gewartet: EZB-Präsident Mario Draghi fährt die umstrittenen milliardenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Die Währungshüter teilten gestern auf ihrer jüngsten Pressekonferenz im Euro-Tower mit, dass das Ende des Kaufprogramms für Dezember 2018 vorgesehen ist- zumindest unter der Bedingung, dass die Konjunktur und die Inflation stimmt und "die neu verfügbaren Daten die mittelfristigen Inflationsaussichten bestätigen“.Gleichzeitig belässt sie den Leitzins mindestens bis zum Sommer 2019 jedoch bei null Prozent.

.

Insgesamt wird sich nach Einschätzung der EZB das Wirtschaftswachstum allerdings etwas verringern, prognostizieren die Notenbanker. In diesem Jahr wird die Wirtschaft im Euroraum um 2,0 Prozent wachsen, im kommenden Jahr um 1,8 Prozent. Damit fällt das Wachstum um je 0,1 Punkte geringer aus als bisher erwartet. Liegt aber dennoch deutlich über dem, was die Wirtschaft bei normaler Auslastung der Kapazitäten erzeugen kann, denn die Konjunktur in Deutschland läuft schon auf Maximum. Im Ergebnis könnte dies die Preise deutlich nach oben treiben. Parallel zu lockeren Geldpolitik steigen die Immobilienpreise im Euro raum stetig nach oben, was eine ungünstige Konstellation ist.



Ebenso stand gestern die Sitzung der Bank of England (BoE) auf der Agenda und bestätigte die Erwartungen der Ökonomen: Der britische Notenbankchef Mark Carney hat die Zinsen nicht angetastet. Der Leitzins bleibt unverändert bei 0,75 Prozent. Grund sind vor allem ein mögliches „No Deal“-Szenario beim Brexit sowie die durchwachsenen Konjunkturdaten. Carney erklärte gegenüber den britischen Medien, dass die Auswirkungen eines „No-Deal-Brexit“ so katastrophal wie die Finanzkrise 2008 sein könnten. Der „Times“ zufolge sagte er zudem bei einem ungeordneten Brexit einen Einbruch der britischen Häuserpreise um 35 Prozent voraus. Bereits Anfang des Monats hatte er vor dem Parlamentsausschuss vor einem „Schock für die Wirtschaft“ gewarnt. Und die Uhr tickt: Großbritannien tritt am 29. März 2019 aus der EU aus.