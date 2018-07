Eyes + More mietet rund 65 m² in der Top-Lage Triers

Eyes + More bezieht im Herbst eine neue Filiale in Trier. Am Hauptmarkt 3 wird die Optikerkette auf rund 65 m² im Erdgeschoss ihr Portfolio rund um Brillen zu Komplettpreisen für Gläser und Fassungen präsentieren. Vormieter der Fläche war der Mobilfunkanbieter Yourfone. Lührmann hat die Anmietung in der 1A-Lage Triers begleitet.

„Am Hauptmarkt laufen die wichtigsten Einkaufsstraßen Triers zusammen. Die Lage, in direkter Nachbarschaft zu weiteren großen Filialisten wird eyes + more gute Frequenz bringen,“ so Alexander Wykrota, Consultant in der Vermietung bei Lührmann in Düsseldorf.