Das Augenoptikfachgeschäft Eyes and More wird in Wolfenbüttel in der Lange Herzogstraße 7 im April 2021 eine neue Filiale mit 78 m² Verkaufsfläche eröffnen. Vermieter in der sehr guten Innenstadtlage ist ein Family Office. Engel & Völkers Commercial Braunschweig war beratend und vermittelnd tätig.

