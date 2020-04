Eyemaxx zahlt Anleihe 2014/2020 fristgerecht zurück

Die Eyemaxx Real Estate AGhat ihre 8,00%-Unternehmensanleihe 2014/2020 (ISIN DE000A12T374) mit einem ausstehenden Volumen von zuletzt 13,3 Mio. Euro fristgerecht am 31. März 2020 zurückgezahlt. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Somit hat der Projektentwickler insgesamt bereits vier Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 60,9 Mio. Euro sowie zwei Wandelanleihen mit einem Volumen von 22,9 Mio. Euro, sohin in Summe Kapitalmarktverbindlichkeiten mit einem Volumen von 83,8 Mio. Euro, plangemäß abgelöst. Parallel teilte der Investor angesichts der Lage mit, seine Prognose für das Geschäftsjahr auszusetzen.

Bisher hatte Eyemaxx für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 eine moderate Steigerung des Ergebnisses nach Steuern angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat der Eyemaxx Real Estate AG werden der – nach derzeitigem Stand – für den 16. Juni 2020 geplanten ordentlichen Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr zudem vorschlagen, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen und somit auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten. Damit soll die Finanzbasis weiter gestärkt werden, auch wenn sich das Unternehmen robust aufgestellt sieht. An das derzeit durch die Pandemie und die damit verbundenen politischen Beschränkungen geänderte Marktumfeld plant Eyemaxx zudem, sich mit verkürzten Arbeitszeiten, jedoch bei Aufrechterhaltung des aktuellen Mitarbeiterstabes während der außerordentlichen Phase mit einer Reduzierung der Personalkosten anzupassen. Der Vorstand und das Managementteam verzichten indessen auf Teile ihrer laufenden Bezüge.



„Wir stellen Eyemaxx so auf, dass wir in der aktuellen Situation flexibel auf allfällige Veränderungen und Projektverzögerungen reagieren können. Gleichzeitig sind wir in der Lage, sich eventuell ergebende Chancen zu nutzen. Dazu haben wir die erforderliche Finanzausstattung, die wir weiter festigen, und strikte Kostendisziplin. Ich weiß es zu schätzen und bin dankbar, dass unsere Mitarbeiter dieses Programm während dieser Phase mittragen. Meine Kollegen im Managementteam und ich wollen natürlich mit gutem Beispiel vorangehen und verzichten deshalb bis wieder diesbezügliche Normalität im Arbeitsalltag eintritt auf 20 Prozent unseres Gehalts. Ich bin überzeugt, dass unser Unternehmen gut durch die Krise kommen wird und seine Erfolgsgeschichte fortschreibt“, so Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.