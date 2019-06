Eyemaxx trennt sich von Schönefelder Projekt „Vivaldi-Höfe“

Die Eyemaxx Real Estate AG hat das Projekt „Vivaldi-Höfe“ in Berlin-Schönefeld an ein renommiertes Berliner Immobilienunternehmen verkauft. Der Käufer übernimmt somit das gesamte Projekt inklusive der weiteren Umsetzung und auch das ca. 73.000 m² große Grundstück östlich des Ortskerns von Schönefeld, das Eyemaxx im Sommer 2017 erworben hatte [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die „Vivaldi-Höfe“ sind das zweite Projekt, das Eyemaxx in Schönefeld zusammen mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) gestartet hatte. Gemeinsam wollen die Joint-Venture-Partner auf einem etwa 73.000 m² großen Areal an der Hans-Grade-Allee östlich des Ortskerns von Schönefeld 17 Gebäude mit 450 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von über 29.300 m² errichten. Darüber hinaus sind Büroflächen von ca. 23.400 m² sowie rund 690 Stellplätze geplant. Das Großprojekt „Sonnenhöfe“ auf einem ca. 51.000 m² großen Areal, ebenfalls in Schönefeld, wird, ebenfalls, von Eyemaxx zusammen mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) realisiert. Die beiden Unternehmen hatten das Projekt Ende 2018 in einem Forward Sale an einen institutionellen Investor verkauft [wir berichteten].



„Dass wir das gesamte Projekt Vivaldi-Höfe an ein sehr renommiertes deutsches Immobilienunternehmen komplett veräußern können, untermauert die Qualität des Vorhabens. Es spricht auch für den ausgezeichneten Standort. Wir haben nun die Gelegenheit für den Verkauf genutzt, da wir ein ausgezeichnetes Angebot erhalten haben. Die uns zufließenden Mittel werden wir unter anderem für die Umsetzung unserer gut gefüllten Projektpipeline und für den Start neuer attraktiver Projekte nutzen“, erläutert Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.