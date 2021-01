Eyemaxx verkauft Logistikimmobilie in Wuppertal

Das Immobilienunternehmen hat einem langjährigen Mieter über 7.000 m² Logistikfläche verkauft. Der erzielte Betrag soll alsbald in neue Projekte des Unternehmens reinvestiert werden.

.

Die Eyemaxx Real Estate AG hat eine Logistikimmobilie inklusive dazugehörigem Außengrundstück in Wuppertal an den langjährigen Mieter der Immobilie, ein bekanntes Speditionsunternehmen, verkauft. Über die Höhe des Verkaufspreises, der deutlich über dem Buchwert liegt, wurde Stillschweigen vereinbart.



Das in 1979 errichtete Logistikobjekt im Hölker Feld 42 verfügt über eine Gesamtfläche von 7.112 m², aufgeteilt in eine Lagerhalle mit einer Fläche von 5.328 m² sowie ein Bürogebäude mit einer Fläche von 1.784 m². Das zu dem Objekt gehörende Außengrundstück hat eine Fläche von 12.000 m².



„Unser langjähriger Mieter dieser Logistikanlage hat uns ein attraktives Angebot zur Übernahme der vor Jahren von uns zugekauften Immobilie unterbreitet. Die zufließenden Mittel aus der Transaktion können wir gemäß unserer „Develop & Hold“-Strategie in den Ausbau unseres Immobilienbestands aus neuen Eigenentwicklungen investieren sowie für die Umsetzung unserer Projektpipeline nutzen“, sagt Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.