Eyemaxx veräußert Logistikimmobilie und Grundstück in Serbien an CTP

Die Eyemaxx Real Estate AG hat den Verkauf einer Logistikhalle sowie Teile ihrer Grundstücke in Serbien erfolgreich abgeschlossen. Eyemaxx veräußert die Immobilie und das unmittelbar danebenliegende Grundstück nördlich von Belgrad über eine Kombination aus Share- und Asset Deal für einen deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den Immobilienentwickler und -verwalter CTP Group. Zur genauen Höhe des Verkaufspreises wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Logistikhalle und Grundstück verfügen über eine sehr gute Infrastruktur mit direkter Anbindung zur Autobahn E-75 mit Verbindung nach Belgrad und die ungarische Hauptstadt Budapest. Die Logistikhalle verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 28.600 m², davon rund 22.000 m² Lagerfläche, die restlichen Flächen sind Bürofläche-, bzw. Manipulationsfläche. Zu den Mietern zählen international namhafte und renommierte Unternehmen. Das an die Logistikimmobilie angrenzende Grundstück hat eine Grundstücksfläche von über 33.300 m².



„Wir freuen uns sehr, diese Transaktion mit einem so renommierten Unternehmen wie CTP Group abgeschlossen zu haben. Mit der Veräußerung steht unser Engagement in Serbien vor einem erfolgreichen Abschluss. Den Mittelzufluss werden wir zur Umsetzung weiterer Projekte nutzen“, kommentiert Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.