Die Sonnenhöfe GmbH & Co. KG, ein Joint Venture, an dem die Eyemaxx Real Estate AG mit 50,1 Prozent und die DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG mit 49,9 Prozent beteiligt sind, ist in einem Forward-Sale an einen institutionellen Investor verkauft worden. Die Grundsteinlegung ist bereits erfolgt

Fotos: www.3dlux.org



[…]