Eyemaxx startet neues Immobilienprojekt mit über 14.000 m² in Wien

Die Eyemaxx Real Estate AG startet in Wien ein neues Wohn- und Büroimmobilienprojekt. Der entsprechende Kaufvertrag für ein bestehendes Bürogebäude, das nach Sanierung und Neubau in eine Mixed-Use-Immobilie mit Wohnungen und Büroflächen umgewandelt werden soll, wurde jetzt unterschrieben. Das Objekt wird über eine Brutto-Grundfläche von 14.000 m² verfügen und zudem eine Tiefgarage mit 106 Stellplätzen beinhalten.

.

Der Standort unweit des Erholungsgebiets Wienerberg verfügt über eine hervorragende Infrastruktur und eine sehr gute Anbindung an das Autobahnnetz. Der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2021 geplant, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Eyemaxx plant, das Objekt nach Fertigstellung an einen Investor zu verkaufen.



„Wir freuen uns über das neue Immobilienprojekt in Wien. Die Stadt wächst weiter, entsprechend steigt auch die Nachfrage nach vermietbarem Wohnraum. Uns ist es erneut gelungen, einen attraktiven Standort zu erschließen, an dem Wohnen und Arbeiten unter einem Dach möglich sein wird. Wir bauen unsere Pipeline mit diesem attraktiven Projekt weiter konsequent aus“, so Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx.