Eyemaxx sichert sich Baugrundstück für Hotel in Berlin-Treptow

Die Eyemaxx Real Estate hat sich ein Baugrundstück zur Errichtung eines Hotels in Berlin gesichert. Damit hat das Unternehmen nach eigenen Angaben die Projektpipeline auf 910 Mio. Euro erhöht. Das Hotelprojekt mit rund 260 Zimmern entsteht in Berlin-Treptow auf einem Baugrundstück mit einer Größe von 3.854 m². Die Nettonutzfläche beträgt 5.646 m². Zu dem Objekt, das sich in guter Lage von Berlin-Treptow befindet, gehören zudem 59 Tiefgaragenstellplätze.

Der Baubeginn des Hotelprojekts soll im 2. Quartal 2019 erfolgen, die Fertigstellung ist bis Ende 2020 geplant. Das Projektvolumen des Bauvorhabens, für das eine Eigenkapitalrendite im höheren zweistelligen Prozentbereich erwartet wird, beläuft sich auf rund 33 Mio. Euro.