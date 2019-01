Eyemaxx RE startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

Die Eyemaxx Real Estate AG wird ein prospektfreies öffentlichen Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 in der Zeit vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio. Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100 Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents abgewickelt.

In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a. aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants) verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens eingesetzt werden.