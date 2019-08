Eyemaxx emittiert Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot

Die Eyemaxx Real Estate AG beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro mit fünfjähriger Laufzeit, einem Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. und einer Stückelung von 1.000 Euro. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg soll vom 5. September 2019 bis zum 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ) erfolgen und steht unter Vorbehalt der für heute erwarteten Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) und der Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland bzw. die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Es ist vorgesehen, dass die Inhaber-Schuldverschreibungen ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden können.

.

Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot für die Gläubiger der Anleihe 2014/2020 (ISIN: DE000A12T374) vom 30. August 2019 bis 13. September 2019 (18:00 Uhr MESZ) im Verhältnis 1:1 geplant. Das heißt, Inhaber der Schuldverschreibung 2014/2020 sollen die Möglichkeit erhalten, durch Beauftragung ihrer Depotbank im Tausch je Schuldverschreibung 2014/2020 eine Schuldverschreibung 2019/2024 zu erhalten. Des Weiteren sollen die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und ein Zusatzbetrag in bar in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden.



Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten Anlegern gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.



Der Emissionserlös soll vorwiegend zur Refinanzierung demnächst fällig werdender Kapitalmarktverbindlichkeiten verwendet werden. Der verbleibende Rest soll primär zur Finanzierung nachrangiger Gesellschafterdarlehen und außerdem zur Modernisierung und Erwerb von Bestandsimmobilien genutzt werden.