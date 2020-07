Eyemaxx mit neuem Joint-Venture-Büroprojekt in Schönefeld am Start

Die Eyemaxx Real Estate AG startet ein neues Immobilienprojekt in Schönefeld bei Berlin mit einem Gesamtvolumen von 135 Mio. Euro. Das Projekt wird im Rahmen eines Joint Ventures erstellt, an dem sich Eyemaxx zu 50 Prozent beteiligt. „Mit dem neuen Projekt nutzen wir die nach wie vor große Nachfrage nach modernen Büroflächen in unmittelbarer Nähe zu Berlin und zum neuen Flughafen Berlin-Schönefeld. Und es untermauert unseren sehr guten Marktzugang in dieser aussichtsreichen Wachstumsregion", kommentiert Dr. Michael Müller, CEO von Eyemaxx.

.

Gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner sollen in 24-monatiger Bauzeit rund 28.000 m² Bürofläche entstehen. Geplanter Baubeginn ist im zweiten Quartal 2021. Das neue Büroprojekt entsteht auf einem rund 15.000 m² großen Areal unweit des Flughafens Berlin-Schönefeld. Der Standort verfügt über eine sehr gute Anbindung an die Autobahnen A113 und A10.



In Schönefeld ist Eyemaxx bereits mit der Stadtquartiersentwicklung „Sonnenhöfe“, die vollständig im Rahmen eines Forward Sale an einen institutionellen Investor verkauft wurde [wir berichteten], und dem Wohn/Büroprojekt „Alfred-Döblin-Allee“ aktiv [wir berichteten]. Dabei erstellt Eyemaxx in den kommenden Jahren in Schönefeld insgesamt 650 Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 44.000 m² und zusammen mit dem neuen Projekt Büroflächen von ebenfalls insgesamt rund 44.000 m².



Die Projektpipeline von Eyemaxx steigt somit auf über 1 Mrd. Euro, dabei sollen sämtliche Projekte bis Ende 2023 abgeschlossen werden. "Neben unserer Bestandshaltung bleibt die Projektentwicklung eine Säule unseres ausgewogenen Geschäftsmodells, wodurch wir einen stetigen Cashflow aus Mieteinnahmen mit attraktiven Entwicklerrenditen kombinieren“, so Müller.