Eyemaxx mit deutlicher Gewinnsteigerung

Die Eyemaxx Real Estate AG hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2017/2018 (1.11.2017 bis 31.10.2018) im Vergleich zum Vorjahr signifikant erhöht. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Auch für die Zukunft ist die Gesellschaft zuversichtlich und erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2018/2019 eine weitere Ergebnissteigerung.

.

Das Ergebnis vor Steuern ist im abgelaufenen Geschäftsjahr im Jahresvergleich um 16,50 Prozent auf 9,561 Mio. Euro gestiegen, das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich auf 7,292 Mio. Euro. Auch konnte das Eigenkapital weiter gestärkt werden. Es belief sich zum Geschäftsjahresende (31. Oktober 2018) auf 63,574 Mio. Euro nach 50,100 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,06 Prozent.



Eyemaxx hat im Geschäftsjahr 2017/2018 neue attraktive Projekte gestartet und die Projektpipeline auf nunmehr knapp 1 Mrd. Euro ausgebaut. Auch konnten große Verkäufe realisiert werden, wie die Sonnenhöfe kurz nach Ende des Geschäftsjahres. Darüber hinaus wurde das Engagement im wachstumsstarken Hotel-Bereich wie geplant verstärkt. In diesem Segment konnten neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 77 Mio. Euro gestartet werden. Dazu gehören Hotelprojekte in Hamburg, Berlin-Treptow sowie in Bamberg im Rahmen des großen Revitalisierungsvorhabens.



Zusätzliche finanzielle Mittel für das weitere Wachstum wurden im Berichtszeitraum durch die erfolgreiche Platzierung einer Kapitalerhöhung im Volumen von rund 5,6 Mio. Euro und die Begebung einer Unternehmensanleihe von 30,0 Mio. Euro generiert.



Für die weitere Geschäftsentwicklung ist der Immobilieninvestor sehr optimistisch, das profitable Wachstum fortzusetzen. Die Projektpipeline soll sukzessive weiter umgesetzt, aber auch neue Projekte gestartet werden – dies mit dem Fokus auf den Wohnbereich und den Wachstumsmärkten Hotels und Serviced Apartments.