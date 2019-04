Eyemaxx in Schönefeld in den Startlöchern

Die Eyemaxx Real Estate AG startet in Schönefeld ihr drittes Projekt. Die notarielle Beurkundung für das rund 9.000 m² große Grundstück auf dem der Projektentwickler zwei mehrgeschossige Wohn- und Büroimmobiliengebäude plant, ist bereits erfolgt. „Bereits jetzt haben sich in Schönefeld etliche Unternehmen niedergelassen und die Region verzeichnet einen starken Anstieg der Einwohnerzahlen. Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach modernem Wohnraum und Büroflächen“, so CEO Dr. Michael Müller.

Geplant ist die Errichtung von zwei mehrgeschossigen Gebäuden mit insgesamt rund 90 Wohnungen mit einer vermietbaren Fläche von ca. 5.600 m² sowie weiteren Büroflächen mit ca. 4.600 m². Darüber hinaus sollen auch rund 200 Pkw-Stellplätze errichtet werden. Das Volumen des Projektes beläuft sich auf ca. 40 Mio. Euro.



Die Baugenehmigung liegt bereits vor, die Fertigstellung wird voraussichtlich zu Beginn 2022 erfolgen. Der Standort des neuen Projektes befindet sich im Stadtzentrum von Schönefeld, in der Alfred-Döblin-Allee, unweit des Flughafens Berlin-Schönefeld sowie der S- und Regionalbahn und des ICE-Bahnhofs am Flughafen. Auch ist Schönefeld an die Autobahnen A113 und A10 angebunden.