Eyemaxx erreicht Vollplatzierung ihrer Anleihe

Die Eyemaxx Real Estate AG hat ihre Unternehmensanleihe 2018/2023 mit einem Volumen von insgesamt 30 Mio. Euro vollständig ausplatziert. Seit dem Ende der Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots am 24. April 2018 wurden somit im Rahmen einer Privatplatzierung weitere rund 10 Mio. Euro von institutionellen Investoren gezeichnet. Die nun platzierten Stücke werden in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen.

Die Unternehmensanleihe 2018/2023 ist eingeteilt in 30.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro. Die Anleihe verfügt über eine Laufzeit bis 25. April 2023 und einen Zinskupon von 5,50 Prozent p.a. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich, jeweils am 26. Oktober und 26. April eines Jahres – erstmals am 26. Oktober 2018.



Eyemaxx nutzt die Mittel aus der Anleiheemission in Kombination mit anderen Finanzierungsbausteinen für das weitere Unternehmenswachstum. Es sollen neue und bestehende Immobilienprojekte forciert und der Immobilienbestand ausgebaut werden. Vor diesem Hintergrund bekräftigt Eyemaxx noch einmal die Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 mit einer deutlichen Gewinnsteigerung im Vergleich zum Vorjahr.



„Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Anleihe werden wir unser Wachstum noch forcieren. Wir sehen weiterhin attraktive Marktopportunitäten, die wir gewinnbringend nutzen wollen, und wir werden bereits gesicherte Projekte zügiger umsetzen. Die Milliarden-Marke bei unserer Projektpipeline haben wir dabei wie geplant fest im Blick. Gleichzeitig bestätigen wir unsere Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr," kommentiert Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG.