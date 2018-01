Eyemaxx beteiligt sich an Apartmententwickler G&S

Die Eyemaxx Estate AG hat sich im Rahmen einer erfolgten Kapitalerhöhung mit 10 Prozent an dem Immobilienentwickler G&S Planwerk GmbH beteiligt. Das Unternehmen mit Sitz in Bocholt in Nordrhein-Westfalen ist unter anderem auf die Planung und Entwicklung von Immobilienprojekten im Bereich Mikro- und Serviced Apartments sowie Studentenapartments spezialisiert und hat mehrere Projekte in Deutschland in Abwicklung. Eyemaxx wird gemeinsam mit G&S Planwerk in Deutschland und Österreich ein Roll-Out-Programm in diesem Segment umsetzen. Mehrere konkrete Projekte dafür sind laut des Unternehmens bereits in Verhandlung. Mit der Umsetzung von Projekten in diesem neuen Segment plant Eyemaxx eine deutliche Erhöhung der aktuellen Projektpipeline von 760 Mio. Euro.

.

„Wie bereits angekündigt, beabsichtigen wir durch diese Beteiligung an der G&S Planwerk GmbH und die damit verbundenen gemeinsamen Projektentwicklungen den schnelleren Einstieg in das wachstumsstarke Segment Mikro- und Serviced Apartments sowie Studentenapartments. Wir sind zuversichtlich, dass wir zeitnah erste Projektstarts in diesen Bereichen bekanntgeben können. Diese breitere Aufstellung in unserer Immobilienentwicklung wird sich sehr positiv auf unser weiteres profitables Wachstum auswirken“, erläutert Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller.