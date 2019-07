Eyemaxx bestätigt Prognose für Gesamtjahr

Auf Basis eines erfolgreichen 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2018/2019 (1. November bis 30. April) und vor dem Hintergrund der Umsetzung der Projektpipeline bekräftigt Eyemaxx die Prognose für das Gesamtjahr 2018/2019 und geht unverändert von einer positiven Geschäftsentwicklung mit einem weiter moderat steigenden Gewinn nach Steuern aus.

.

Das 1. Halbjahr 2018/2019 war durch die konsequente Umsetzung und Vermarktung der bestehenden Projektpipeline und den Beginn neuer Projekte geprägt. Trotz hoher Projektaufwendungen, teilweise vorlaufend und mit Einmal-Charakter, wurde laut Unternehmensaussagen „eine erfreuliche Gewinnentwicklung“ erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag schon im Halbjahr mit 6,5 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 6,2 Mio. Euro, und beim Konzernergebnis wurde mit 2,9 Mio. Euro der Vorjahreswert von 2,2 Mio. Euro deutlich – um rd. 31,6 Prozent – übertroffen. Das Eigenkapital im Konzern stieg zum 30. April 2019 auf 66,6 Mio. Euro, verglichen mit 63,6 Mio. Euro am 30. Oktober 2018.



Im 1. Halbjahr hat das Unternehmen die Grundlage für weitere attraktive Projekte geschaffen. Zwei weitere Wohn- bzw. Bürobauprojekte wurden in Berlin und in Schönefeld bei Berlin erworben. Darüber hinaus konnte der Projektentwickler im Berichtszeitraum die bislang größte Transaktion der Firmengeschichte erfolgreich umsetzen, indem die Sonnenhöfe in Berlin-Schönefeld im Rahmen eines Forward Sales an eine Investorengruppe veräußert wurden [wir berichteten]. Das zweite Berliner Großprojekt Vivaldi-Höfe wurde zu Beginn des zweiten Halbjahres an einen Berliner Projektentwickler mit sehr gutem Gewinn veräußert [wir berichteten]. Als zweites Standbein neben dem Projektgeschäft verfügt Eyemaxx über einen wachsenden Bestand an Gewerbeimmobilien. Die daraus resultierenden laufenden Mieteinnahmen stiegen im 1. Halbjahr auf 1,5 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.



Die gut absehbaren Baufortschritte der in Umsetzung befindlichen Projektpipeline werden im 2. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres werden nach Einschätzung des Unternehmens „zu deutlich höheren Gewinnen als in der Berichtsperiode führen“.