EY/ULI: Frankfurts Bankenviertel führt globales Nachhaltigkeitsranking an

Der neue „Global Business Districts Attractiveness Report 2025“ von EY, dem Urban Land Institute (ULI) und dem Global Business Districts Innovation Club zeigt: Die führenden internationalen Geschäftsviertel haben ihre Attraktivität nach der Pandemie deutlich gesteigert. 63 Prozent der befragten Stakeholder bewerten sie heute als attraktiver als vor 2020. Die Untersuchung vergleicht 30 zentrale Geschäftsviertel in 19 Ländern anhand von acht Indikatoren, darunter Makrobedingungen, Immobilien, Innovation und Nachhaltigkeit.

.

Historisch etablierte Standorte wie Midtown Manhattan, Tokios Marunouchi, Paris La Défense, die City of London und das Frankfurter Bankenviertel zählen weiterhin zu den global stärksten Hubs. Die 30 untersuchten Viertel generieren zusammen rund 4,5 Billionen US-Dollar BIP, beschäftigen mehr als sieben Millionen Menschen und beherbergen 84 Fortune Global 500-Unternehmen mit insgesamt 296 Hauptsitzen. Das Frankfurter Bankenviertel erreicht im Gesamtranking Platz 10 und führt das Nachhaltigkeitsranking an.



Der „Global Business Districts Attractiveness Report” basiert auf einer globalen Umfrage unter 250 Immobilienfachleuten, ausführlichen Interviews mit internationalen Experten und Praktikern sowie einer umfassenden Datenanalyse zu Schlüsseltrends und Erfolgsfaktoren. ULI und EY wendeten Kriterien auf mehrere Hundert Städte und deren Geschäftsviertel an, um 30 „Global Business Districts“ anhand von 2.400 Datenpunkten in acht Kategorien zu identifizieren (Makrobedingungen, Marktnähe, Talent, Einfluss, Immobilien, urbane Angebote, Innovation und Nachhaltigkeit).



Historisch bedeutsame und grundlegende Standorte – die Ursprünge des Konzepts „Geschäftsviertel“ – bleiben demnach an der Spitze. New York führt global (Midtown #1, Financial District #2), gefolgt von Tokio Marunouchi (#3), Paris La Défense (#4) und der Londoner City (#5). Das Frankfurter Bankenviertel erreicht Platz 10. Obwohl sie ihre Führungsposition behaupten, wandelt sich die globale Landschaft mit steigenden Leerstandsraten und schwächeren Investitionstrends. Asiatische Geschäftsviertel steigen weiter auf: Peking, Singapur und Seoul gehören zu den Top 10 – ein Spiegel der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung der Region und der Herausforderungen vieler nordamerikanischer und europäischer Pendants. In Nordamerika kontrastiert New Yorks Stärke mit der gemischten Performance von Los Angeles und San Francisco, die mit Leerstand und Sicherheitsproblemen kämpfen. Die durchschnittliche Leerstandsquote in großen nordamerikanischen Geschäftsvierteln ist heute fast dreimal so hoch wie in Asien. In Europa verdeutlichen die Rangfolgen und Entwicklungen führender Geschäftsviertel den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents. Europas sechs Top-Viertel beherbergen 2,5-mal weniger Fortune Global 500-Hauptsitze als ihre asiatischen Pendants. Die Investitionsvolumina lagen 2024 um 60 Prozent unter denen Asiens – eine komplette Umkehr von 2020. Dennoch zeigt Europa bemerkenswerte Fortschritte bei der ökologischen Transformation, insbesondere in Frankfurt und Amsterdam.



„Frankfurt zählt mit seinem Bankenviertel, trotz aller Herausforderungen der vergangenen Jahre zu Recht zu den zehn wichtigsten globalen Wirtschaftszentren. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit solcher Viertel und ihre strategische Bedeutung für die Stadt„, so Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI in Deutschland. “Gleichzeitig belegt die besonders starke ökologische Performance Frankfurts, dass Klimaverantwortung und wirtschaftlicher Erfolg heute untrennbar miteinander verbunden sind, und demonstriert damit, dass ein zukunftsorientiertes Gleichgewicht aus ökonomischer Stärke und ökologischer Verantwortung nicht nur möglich, sondern entscheidend ist, um als moderne Metropole attraktiv, resilient und wettbewerbsfähig zu bleiben.”



Die Studie identifiziert vier Megatrends, die die Entwicklung maßgeblich prägen: Talentkonkurrenz, die Rolle hochwertiger und flexibel nutzbarer Immobilien, der Einfluss digitaler Technologien und die steigende Komplexität nachhaltiger Stadtentwicklung. Unternehmen zahlen zunehmend höhere Mieten für moderne, energieeffiziente und klar positionierte Standorte. Gleichzeitig verändert hybrides Arbeiten die Nachfrage: Hochwertig sanierte und nachhaltige Flächen sind gefragt, während ältere Bestände unter Druck geraten.



Obwohl das Vertrauen zurückkehrt, hat die Pandemie dauerhafte strukturelle Veränderungen hinterlassen. Hybrides Arbeiten, Fachkräftemangel und steigende Betriebskosten definieren die urbanen Zentren neu. Die Büroauslastung ist weltweit ungleich: Hohe Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen und modernisierten Flächen steht einer schwachen Nachfrage nach älteren Beständen gegenüber.



„Unternehmen sind bereit, für Qualität und Nachhaltigkeit einen Aufpreis zu zahlen, doch hybrides Arbeiten hat die Definition von ‚Prime‘ verändert. Flexibilität, Zugänglichkeit und ein ausgeprägtes Identitätsgefühl sind heute ebenso entscheidend wie die Miete“, so Marc Lhermitte, Partner bei EY.



Die Ergebnisse münden in strategische Empfehlungen: Städte und Geschäftsviertel sollten verstärkt bezahlbaren Wohnraum, Mobilität, öffentliche Räume und Servicequalität ausbauen, adaptive Re-Use-Konzepte fördern, Technologien wie KI und digitale Zwillinge integrieren sowie Nachhaltigkeit und Klimaschutz als zentrale Leitlinien der Entwicklung verankern.