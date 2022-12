Exyte mietet 5.770 m² im Leo Business Campus Stuttgart

Barings hat 5.770 m² Bürofläche im LEO Business Campus Stuttgart an die Exyte GmbH, ein internationales Gebäudetechnik- und Anlagenbauunternehmen, vermietet. Der Campus ist Teil eines Joint Venture zwischen dem Barings Real Estate European Value-Add Fund I (BREEVA I) und einem US-amerikanischen Kunden von Barings.

