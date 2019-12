Exeter kauft Westfleisch-Areal in Paderborn

Der US-Investmentmanager Exeter Property Group hat vom Westfleisch-Konzern das Gelände an der Halberstädter Straße in Paderborn-Mönkeloh gekauft, um dort ein Logistikzentrum zu entwickeln. Im Februar 2016 brannte der Westfleisch-Schlachtbetrieb am Standort ab. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen verzichtete der Konzern auf die Sanierung und den Wiederaufbau und entschied sich für den Verkauf. „Wir freuen uns, dass wir in Exeter Property Group einen in Großprojekten international erfahrenen Investor gefunden haben, der die attraktive Gewerbefläche im Sinne der Stadt und der Region revitalisieren und weiterentwickeln will“, erklärt Carsten Schruck, geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Westfleisch.

.

Über die Kaufsumme haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Laut ersten Marktinformationen plant Exeter auf dem 10 Hektar großen Areal in der Halberstädter Straße 40 aber den Bau eines Logistikzentrums mit rund 65.000 m². Der Investmentmanager hatte im Dezember 2017 angekündigt in den nächsten drei Jahren rund 400 Mio. Euro in den deutschen Logistikmarkt zu investieren. Im Fokus der Strategie stehen neben Bestandsliegenschaften mit optionalen Vergrößerungsflächen auch Neuprojektierungen, insbesondere für den Online-Handel. Neben den Top-Standorten sind für eCommerce-Lager daher auch Standorte in B-Lagen im Fokus.



Zum Exeter-Bestand gehören bereits mehrere Logistikimmobilie in Top-Standorten wie z.B. in Hamburg [wir berichteten] oder Berlin (Exeter Airport Park Berlin), aber auch in B-Lagen wie Lübeck [wir berichteten], Lehrte (Vor dem Osterholze II) oder Unna (Formerstraße). Angrenzend an das östliche Ruhrgebiet hat der Investor im letzten Jahr das Logistics Center Unna II fertiggestellt [wir berichteten]. Neben Deutschland sind in Europa noch die Niederlande, Frankreich, Polen, UK und Irland im Fokus.