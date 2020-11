Extendam und Catella HE kaufen größtes Holiday Inn Hotel Frankreichs

Holiday Inn Paris Porte de Clichy

© Catella

Am Dienstag erwarb Extendam mit Catella Hospitality Europe (CHE) das größte Holiday Inn Hotel Frankreichs. Trotz des durch die Corona-Krise fast zum Stillstand gekommenen Transaktionsmarktes bestätigt das französische Investmentunternehmen Extendam mit der jüngsten Akquisition, an seiner Strategie in Immobilien und Fonds innerhalb bestehender Business-Hotels mit strategisch erstklassigen Standorten, rund um die wichtigsten Geschäftsreiseströme in Stadtzentren oder am Rande großer Ballungsgebiete festzuhalten.

.

Das Holiday Inn Paris - Porte de Clichy liegt in der Nähe des neu erbauten Gerichtshofs im 17. Bezirk, und ist mit 262 Zimmern eines der größten Hotels im Großraum Paris. Die Immobilie wurde mit einer geringen Wertberichtigung im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie erworben. Catella Hospitality Europe wird das Hotel auf Basis eines Franchisevertrages als deren erstes Hotel in Frankreich betreiben. Die Transaktion des Holiday Inn Paris - Porte de Clichy wurde vom Christie & Co vermittelt.



Lesen Sie hier mehr zum Deal!