DEMA Deutsche Mikroapartment meldet Insolvenz an

Die Neupositionierung der DEMA Deutsche Mikroapartment AG ist wohl gescheitert. Der Bestandshalter hat am 08.11.2019 beim Amtsgericht Marburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Besonders bitter ist dies auch für rund 900 Anleger, die ein Portfolio über die Crowdinvestment-Plattform Exporo mit einem Investment von rund 1,7 Millionen Euro finanziert haben. Für diese beginnt nun die Zitterpartie, ob sie ihr Geld aus der Schwarmfinanzierung wiedersehen.

.

Die DEMA Deutsche Mikroapartment AG hatte im Bereich Micro Living große Wachstumspläne und sich hierzu im Laufe des Jahres versucht zu positionieren [Sciolla Investment firmiert zur DEMA Deutsche Mikroapartment um]. Im Fokus standen Value-Add-Bestandsimmobilien und Grundstücke in Studentenstädte. Erst Ende August zeigte sich Alleinvorstand Hubert Bonn zuversichtlich, „Als Pure Play bei Investments in Mikroapartments sind wir in einer der attraktivsten und wachstumsstärksten Nischen des Immobilienmarktes aktiv, agieren im Wachstum aber anders als Großkonzerne„, so Bonn damals [Deutsche Mikroapartment plant Eigenkapitalaufnahme]. Um die „operative Neupositionierung und bilanzielle Neuordnung des Unternehmens zu unterfüttern, sollte Ende August die Eigenkapitalbasis durch neue Investoren gestärkt werden. Im Rahmen der Neupositionierung wollte Bonn stärker auf bereits entwickelte Bestandsimmobilien im Bereich Micro Living setzen, da diese von Anfang an cash-positiv sind und durch ein engmaschiges Asset und Property Management im Wert gesteigert werden können. Die Zielgruppe waren vor allem Studenten, Singles und Wochenendpendler. Der Fokus der Investments sollte sukzessive von Marburg und Gießen auf weitere Studentenstädte ausgedehnt werden. Ein Plan der offensichtlich nicht aufgegangen ist, vor allem auch für 877 “Exporo“-Anleger nicht.



Erster Insolvenzfall bei Exporo

Im August 2018 wurden über die Crowdinvestment-Plattform Investments in das Immobilienprojekt “Portfolio Marburg” vermittelt. An der Finanzierung des Projektes mit einer regulären Laufzeit bis zum 30.01.2020 sind insgesamt 877 Privatanleger beteiligt. Insgesamt wurde laut Exporo ein Volumen von 1.681.049 Euro vermittelt. Aufgrund des jetzt gestellten Insolvenzantrags geht Exporo davon aus, dass das Darlehen nicht fristgerecht zurückgeführt werden kann.



Die Kapitalvermittlung des Projektes erfolgte auf der Plattform über das sogenannte “Crowdlending- Modell”. Die eigentliche Kreditvergabe wickelt bei diesem Modell ein Kreditinstitut ab. Exporo kauft diesen Kreditvertrag und tritt ihn an die jeweiligen Privatanleger ab. Die Anleger werden damit zu den Inhabern der Forderung. Die für das Darlehen zur Verfügung gestellten Sicherheiten hält ein Treuhänder für die Anleger.