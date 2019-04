Exporo kauft Mikroapartmenthaus in Hamburg-Wandsbek

Exporo hat sein Bestandsportfolio erweitert und ein Mikroapartmentgebäude in Hamburg gekauft. Das von einem privaten Verkäufer erworbene, 3.077 m² große Gebäude liegt direkt am Wandsbeker Markt und verfügt über 95 Apartments mit einer Größe von jeweils ca. 30 m². Der Investor plant eine sukzessive Aufwertung der Immobilie und Modernisierung des Apartmentstandards. Das Gebäude wurde durch Engel & Völkers Commercial als Berater vermittelt und wird von der Krasemann Immobiliengruppe professionell verwaltet.

.

Durch digitale Immobilieninvestments privater Anleger wurden bereits mehr als 4 Millionen Euro eingeworben. Die Zahlung des Objektes erfolgte, wie bei Objekten der Produktkategorie ’Exporo Bestand’ üblich, durch eigene Vorfinanzierungsmittel – die Anleger lösen später die Vorfinanzierung ab.



Der „Exporo Bestand“ umfasst laut des Unternehmens derzeit ein Immobilienportfolio mit einem Volumen von 98 Millionen Euro Assets under management. Knapp 800.000 Euro an Zinsen wurden bereits an die Anleger ausgeschüttet. Das vermittelte Volumen von ’Exporo Bestand’ soll von knapp 25 Millionen Euro in 2018 auf über 100 Millionen Euro in diesem Jahr gesteigert werden.