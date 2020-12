Exporo kauft drei weitere Immobilien für den Bestand

Die Exporo AG erweitert ihr Bestandsportfolio um drei Büro- und Einzeilhandelsobjekte in Mülheim an der Ruhr, Worms und Langen und verfolgt damit weiterhin seine Ankaufstrategie im „Mid-Cap-Segment“, also für Objekte im Volumenbereich von ca. 5 bis 15 Millionen Euro.

.

Mülheim: Ankauf in der Fußgängerzone

Das 1960 erbaute und zuletzt 2019 umfassend modernisierte siebenstöckige Drogerie- und Gesundheitszentrum in der Schloßstraße 8-10 verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 3.173 m². Das mit 98 Prozent fast vollvermietete Multi-Tenant-Objekt in bester Innenstadtlage besteht aus 19 Wohneinheiten, 8 Praxis- und Büroeinheiten sowie einer großen Einzelhandelsfläche. Hauptmieter ist die bonitätsstarke Drogeriekette Rossmann. Exporo wurde bei der Transaktion von Lührmann, die Verkäuferin von DRIA beraten.



Zwei Büroimmobilien in Worms und Langen

Mit dem Kauf der Arbeitsagentur in Worms und einem Büroobjekt in Langen erweitert das Unternehmen sein Bestandsportfolio zudem um zwei Büroimmobilien.



Die im Jahr 2000 erbaute und fortlaufend modernisierte Single-Tenant-Immobilie „Arbeitsagentur“ mit einer vermietbaren Fläche von ca. 2.166 m², liegt zentral in der Wormser Innenstadt. Der Mietvertrag mit dem staatlichen Mieter „Agentur für Arbeit“ wurde kürzlich langfristig bis 2028 verlängert. Verkäufer ist die gelistete DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG.



Das im Jahr 1991 erbaut Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von ca. 3.050 m², liegt im hessischen Langen. Das vollvermietete Multi-Tenant-Objekt umfasst eine diversifizierte Mieterstruktur mit vier solventen Hauptmietern und einem WALT von über 4 Jahren. Exporo erwarb das Objekt von einem Privatverkäufer.