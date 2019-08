Exporo investiert in Kieler und Göttinger Top-Lage

Exporo hat sich zwei Immobilien in den Top-Lagen von Kiel und Göttingen gesichert, um sein Bestandsportfolio zu erweitern. In der Kieler Toplage Holstenstraße erwarb der Anbieter von Crowdinvestments ein Wohn- und Geschäftshaus, in der Universitätsstadt Göttingen kaufte Exporo eine Bestandsimmobilie auf der Groner Straße.

