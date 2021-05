Exporo engagiert Nadja Hofmann als CIO

Nadja Hofmann

© Exporo

Ab dem 01.06.2021 wird die erfahrene Managerin das Executive Management Team des Hamburger Fintech als Chief Investment Officer unterstützen. In ihrer neuen Funktion wird sie alle Immobilientransaktionen des Unternehmens sowie das Asset Management verantworten.

„Wir freuen uns, mit Nadja eine sehr versierte und kompetente Kollegin als Chief Investment Officer gewonnen zu haben. Sie verfügt über jahrelange Erfahrungen in der Immobilienbranche und hat ein ausgezeichnetes Netzwerk. Mit ihrer Expertise wird Exporo das Immobilienangebot substantiell ausbauen und mit neuen Kooperationen weiter auf gesundes Wachstum setzen“, sagte Co-CEO und Gründer Simon Brunke.



Nadja Hofmann ist in ihrer Funktion bei Exporo unter anderem für die Erstellung und Etablierung einer langfristigen Akquisitionsstrategie sowie den Aufbau nachhaltiger Kooperationen und Partnerschaften mit Asset-Management-Gesellschaften zuständig. Hofmann war zuletzt acht Jahre bei Aquila Capital Management als COO Central und Northern Europe tätig und zuvor u.a. bei der Hamburger IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft und Jones Lang LaSalle in Frankfurt am Main.