Exporo baut Bestand weiter aus

Im letzten Quartal 2019 hat Exporo seinen Bestand für knapp 70 Millionen Euro erweitert: Hierzu zählen u.a. auch Immobilien in der Top-7-Stadt Düsseldorf sowie vor den Toren Frankfurts - in Eschborn.

Akquisitionen in NRW

Das Geschäftshaus in der Düsseldorfer Karl-Rudolf-Straße 172 verfügt über rund 1.700 m² Gesamtnutzfläche und liegt in zentraler Lage. Verkäufer ist eine Vermögensverwaltung aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis. Laut Jan-Phillip Cremer, Senior Consultant bei Düsseldorf Lührmann, der die Transaktion begleitet hat, hat vor allem das Projekt „Crown“ (Edeka) die Lage um die Karl-Rudolf-Straße und die Graf-Adolf-Straße deutlich aufgewertet. „Wir verbuchen dort eine sehr hohe Nachfrage, die merklich weiter ansteigt."



Des Weiteren kaufte Exporo in der Landeshauptstadt das Wohn- und Geschäftshaus “Stadtteilzentrum Unterbach” in der Gerresheimer Landstraße 110 mit 2.208 m² vermietbarer Fläche von einem privaten Verkäufer. Der Kaufpreis lag bei 4,3 Millionen Euro.



Akquisition in Hessen

In Eschborn kauft das Unternehmen von der Europafoto Grundstücksgesellschaft mbH das 4.600 m² große “Bürohaus an der deutschen Börse”. Die Immobilie verfügt über sechs Geschosse und weist einen WALT von ca. 6 Jahren auf. Hauptmieter ist die Deutschlandzentrale des japanischen Health-Care-Spezialisten Terumo. Das Gebäude wurde exklusiv durch JLL vermittelt. Der Kaufpreis betrug 9,6 Millionen Euro.



Akquisitionen in Niedersachsen

Das “Göttingen Nicolai Ensemble” wurde für 12,4 Millionen Euro von einer Objektgesellschaft der Kristensen Properties erworben und besitzt eine Nutzfläche von ca. 4.200 m². Es liegt in der Groner Straße 29, 31 / Nikolaistraße 13, 14, einer 1a-City-Lage von Göttingen. Das Gebäude wurde 2019 umfassend renoviert und repositioniert. Die Hauptmieter, die Drogeriemarktkette Rossmann und die Fitnessstudiokette easyFitness sind erst kürzlich in die modernisierten Flächen eingezogen. Die gewichtete Restlaufzeit der Gewerbemietverträge beträgt über 11 Jahre. Rossmann hat Ende Juni auf 950 m² Verkaufsfläche seinen fünften Flagship-Store in Deutschland eröffnet.



Das “Wohntrio Hannover” umfasst drei Wohnhäuser an den Adressen: Hohefeldstraße 6, Vahrenwalder Straße 87, Niedersachsenring 22 und Witzendorffstraße 7 in der niedersächsischen Landeshaupstadt und wurde für 9,7 Millionen erworben.



Ein revitalisiertes, dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus “Behörde am Schlossplatz” in der Rathausstraße 21-23 in Winsen (Luhe) wurde von Exporo für 12,6 Millionen Euro angekauft. Die Immobilie wurde 1976 erbaut und 2016-2018 aufwändig revitalisiert bzw. erweitert. Hauptmieter ist der Landkreis Harburg, weitere Büroflächen sind an die Volksbank Lüneburger Heide vermietet. Die Ladenflächen im EG sind langfristig an Woolworth, Arko und einen Juwelier vermietet. 5.925 m² beträgt die Gesamtmietfläche des Objektes in bester Innenstadtlage.



Akquisition in Schleswig-Holstein

Eine weitere Immobilie, mit rund 2.200 m² Gesamtnutzfläche, wurde in zentraler Innenstadt-Lage der Landeshauptstadt Kiel von einem institutionellen Verkäufer für 6,3 Millionen Euro übernommen. Die Mietverträge mit Rossmann, zu den Büroflächen sowie für die Wohnungen bestehen langfristig fort.



Akquisition in Mecklenburg-Vorpommern

Ein Gebäudeensemble in Schwerin, mit drei Wohn- und Geschäftshäusern sowie einem Hotel, wurde für 14,2 Millionen Euro von der Günther und Käthi Reh Stiftung und Co.KG erworben. Die vermietbare Fläche aller Gebäude beträgt 6883 m².