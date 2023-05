Exporo-Awards 2023 vergeben

Bereits zum fünften Mal hat Exporo Immobilienprojekte, die von Anlegern über die Plattform (mit-)finanziert wurden, mit den „Exporo-Awards“ gewürdigt. Die Preise wurden in den drei Award-Kategorien Kundenzufriedenheit (‘Customer Choice’), Schnelligkeit (‘Fast Track’) und Exzellenz (‘Best Project’) sowie in der Sonderkategorie ‘Special Project’ vergeben. Die Verleihung erfolgte parallel zum 834. Hafengeburtstag im Rahmen einer Feier auf der Dachterrasse der Exporo AG mit Blick auf die Hamburger Hafencity.

.

Die Preisträger wurden anhand spezifischer Kriterien unter rund 65 Projekten ermittelt. Für die Developments war im Jahr 2022 über die Exporo-Plattform in Summe ein Finanzierungsvolumen von ca. 155 Mio. Euro vermittelt worden. Die vier Preise wurden unter dem Applaus der rund 200 Festgäste an Vertreter der jeweiligen Entwickler nachfolgender Projekte übergeben:



In der Kategorie „Best Project“ gewann die Centrum Gruppe mit dem Projekt “Auf der Kö” in Düsseldorf. Hier waren Kriterien wie sehr gute Eindrücke bei der Projektprüfung (Due Diligence), das geringe Risiko und die hohe Anlegernachfrage entscheidend. Die Auszeichnung “Customer Choice” wurde an die Grit GmbH mit dem Immobilienprojekt “Staatsarchiv Chemnitz” verliehen. Hier spielte die Kundenzufriedenheit, die sich vor allem in großer Nachfrage und einer hohen Funding-Geschwindigkeit ausdrückte, die zentrale Rolle.



Das Projekt “Pflege und Wohnen Mühlhausen” von der H. D. Projektentwicklungs GmbH erhielt die Auszeichnung “Fast Track”. Es wurde überdurchschnittlich schnell in nur sieben Stunden gefundet. Die IWG Holding AG gewann mit ihrem Projekt “MedZentrum am Main” in Großkrotzenburg im Main-Kinzig-Kreis die Auszeichnung “Special Project''. Bei dem Projekt handelt es sich um den Bau eines Ärzte- und Gesundheitszentrums. Mit dem Neubau soll die Ärzteversorgung in Großkrotzenburg und Umgebung erhalten und stabilisiert werden. Die Eröffnung ist für das Jahr 2024 geplant.



„Ich freue mich, dass rund 200 hochkarätige Gäste aus der Immobilienbranche unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam mit uns die Exporo-Awards 2023 zu feiern. Im Jahr 2022 konnten wir trotz der herausfordernden Marktsituation hochwertige Immobilienprojekte und -assets identifizieren und finanzieren, indem wir kritisch geprüft und mögliche Risiken bewertet haben. Ich gratuliere allen Gewinnern des diesjährigen Exporo-Awards„, so Exporo-CEO Simon Brunke.



“Gerade in der heutigen, unruhigen Zeit ist es sehr wertvoll einen Partner wie Exporo an seiner Seite zu wissen. Umso mehr haben wir uns auch über die Auszeichnung – Bester in der Kategorie „Customer Choice – mit unserem Projekt Staatsarchive Chemnitz“ – (Firmitas Holding GmbH) gefreut, da dies die bisherige Zusammenarbeit unterstreicht und auf zukünftige Projekte noch mehr Lust macht. Die Begeisterung der Exporo-Anleger im letzten Jahr hat auch gezeigt, dass man mit dem richtigen Produkt ‘Triple A Mieter / öffentliche Hand’ zum richtigen Zeitpunkt weiter erfolgreich in Immobilien investieren kann“, sagte Jens Adelberg, Geschäftsführer der Grit GmbH.